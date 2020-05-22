Жителей Подмосковья попросили не покидать квартиры без масок и перчаток

https://static.news.ru/photo/52b3f2e6-9c56-11ea-879c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти рекомендуют жителям Московской области использовать защитные маски и перчатки при любом выходе на улицу.

В постановлении губернатора региона Андрея Воробьёва говорится, что о средствах индивидуальной защиты не стоит забывать особенно при нахождении в местах общественного пользования — аптеках, больницах, магазинах, транспорте, а также на работе и во дворах домов, передаёт ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение масок и перчаток в столице предусмотрено только в транспорте и общественных помещениях. По его словам, обязать надевать средства защиты на улице власти не могут даже в рамках объявленного масочного режима.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.