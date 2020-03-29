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В ряде подмосковных городов жителей по громкой связи призывают не выходить из дома. В частности, подобные объявления по громкоговорителям на столбах транслируются в Жуковском.

Убедительная просьба находиться у себя дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости! Думайте не только о себе, но и о людях преклонного возраста, — цитирует ТАСС сообщение.

Аналогичные объявления звучат и в подмосковном Раменском, здесь объявления звучат из курсирующих по улицам передвижных радиотрансляционных станций.

Ранее региональный Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуация по коронавирусу сообщил, что в Московской области за последние сутки зафиксировано еще 27 случаев заражения. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом составило 112 человек. При этом лидером по числу заболевших стал город Одинцово, к 29 марта там заболели 16 жителей, писал NEWS.ru.