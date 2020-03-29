Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Митрополит Варсонофий благословил противовирусный автопробег священников по Санкт-Петербургу. Служители церкви прочитали молитвы во избавление города от «морового поветрия» и провезли Иверскую икону Богородицы по всем административным районам.

Поездка стартовала от Александро-Невской лавры и прошла с остановками в шести храмах. В дороге мы читали акафист Иверской иконе Божией Матери. Образом Богородицы было решено обнести город, чтобы точки маршрута...