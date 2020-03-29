Одинцово стало лидером по числу заражённых коронавирусом COVID-19 в Московской области — к 29 марта заболели 16 жителей города.
В регионе зарегистрированы 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из стационаров выписаны 10 человек, —
передаётРИА Новости.
По информации издания, 10 инфицированных обнаружили в Раменском, восемь — в Красногорске.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России достигло 1,5 тысячи человек, увеличившись на 270 за минувшие сутки.
Распространившийся из Китая коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 664 тысяч человек. Погибла почти 31 тысяча пациентов с COVID-19, выздоровели около 142 тысяч.
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