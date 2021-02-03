Жителей европейской части РФ предупредили об аномальных морозах

https://static.news.ru/photo/34501ec8-66af-11eb-9f2a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Непривычные для февраля морозы ожидают россиян, живущих на территории европейской части страны. Об этом в разговоре с журналистами сообщила заведующая лабораторией Росгидрометцентра Людмила Паршина.

Резкое понижение температуры начнётся с 5 февраля. В этот день днём в регионе будет около десяти градусов мороза. В ночное время температурные показатели упадут ещё на четыре градуса.

Шестого февраля ещё холоднее — ночью минус 13-18, днём — минус 10-15 градусов. А седьмого февраля ночью до минус 22, днём — до минус 17 градусов. Следующая неделя тоже начнётся с морозов. Жителей столицы 8 января ночью ожидается минус 25 градусов, — цитирует Паршину «Российская газета».

Во вторник, 9-го числа, в столице показатели столбиков термометров упадут ещё на один градус. Днём в эти два дня температура воздуха будет на уровне 13-18 градусов ниже нуля.

Как ране передавал NEWS.ru, в субботу в Центральном федеральном округе начнётся резкое похолодание. Температурные показатели окажутся на 2–5 градусов ниже климатической нормы и достигнут отметки 17 градусов мороза. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам Макаровой, в субботу температура воздуха в ЦФО опустится на 2–4 градуса ниже нормы, а в воскресенье — уже на 3–5 градусов.