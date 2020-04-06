Житель Новгородской области умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/69436ff2-783c-11ea-be80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал о первой смерти пацента с коронавирусом в регионе. Жертвой COVID-19 стал человек старше 70 лет.

У него было несколько сопутствующих заболеваний сердца, он перенёс инсульт, передаёт 53news. Источником заражения стал родственник, который приехал из другого региона.

Окончательные причины смерти станут известны завтра, но уже сейчас можно сказать, что это пример той ситуации, которая произошла лишь только потому, что кто-то, подумав «меня это не коснётся», проявил беспечность, — подчеркнул Никитин.

Он выразил соболезнования всем близким погибшего и призвал соблюдать режим самоизоляции для сохранения жизни родных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве от коронавирусной инфекции вылечились ещё 12 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам чиновницы, у всех выписанных повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 325 972 инфицированных коронавирусом, умерли 73 617, выздоровели 277 280 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрирован 6351 заболевший в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 429.