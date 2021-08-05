Житель Кубани выстрелил в полицейского и отрезал себе язык

Житель Краснодарского края выстрелил из травматического пистолета в оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков. Впоследствии в ходе задержания нарушитель отрезал себе часть языка. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета (СК).

По информации ведомства, 30 июля 2021-го полицейский, получив оперативную информацию, обнаружил на улице подозрительного мужчину и потребовал от него остановиться. В ответ злоумышленник несколько раз выстрелил в сотрудника правоохранительных органов, а затем скрылся. Полицейский получил лёгкий вред здоровью в виде кровоподтёка туловища и бедра, отметили в СК.

Впоследствии следователь установил личность нападавшего. В ходе задержания предполагаемый преступник отрезал себе часть языка. Его жизни ничто не угрожает.

Силовики завели против нападавшего уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражей.

4 августа сотрудники полиции задержали мужчину, который без одежды гулял в центре Москвы. Когда полицейский сделал нарушителю замечание, тот напал на него.