Житель Кубани выстрелил в полицейского и отрезал себе язык

Житель Краснодарского края выстрелил из травматического пистолета в оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков. Впоследствии в ходе задержания нарушитель отрезал себе часть языка. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета (СК).
По информации ведомства, 30 июля 2021-го полицейский, получив оперативную информацию,
Впоследствии следователь установил личность нападавшего. В ходе задержания предполагаемый преступник отрезал себе часть языка. Его жизни ничто не угрожает.
Силовики завели против нападавшего уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражей.
4 августа сотрудники полиции задержали мужчину, который без одежды гулял в центре Москвы. Когда полицейский сделал нарушителю замечание, тот напал на него.