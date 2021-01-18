Жириновский высказался о регистрации в РФ вакцины Pfizer

https://static.news.ru/photo/35a8b7bc-5994-11eb-9762-fa163e074e61_660.jpgФото: Colin Hart/ZUMAPRESS.com
Вакцину от коронавирусной инфекции нового типа Pfizer на территории России стоит регистрировать лишь в случае, если российский препарат получит аналогичное разрешение на западном рынке. Об этом на своей официальной странице в социальной сети написал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) столкнулось с давлением при сертификации вакцин от коронавируса, в частности препарата от Pfizer и BioNTech.