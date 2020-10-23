Жириновский призвал прекратить дискуссии о пользе масок

https://static.news.ru/photo/ec945f06-153a-11eb-9ba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил раз и навсегда прекратить дискуссии на тему полезности масок для профилактики заражения коронавируса и запретить СМИ распространять мнения об их неэффективности.

Таким образом он прокомментировал предложение своего коллеги по фракции Ярослава Нилова, который считает, что бесплатная раздача масок и перчаток убеди россиян не пренебрегать средствами защиты от инфекции.

Бесплатное распространение масок наладить вполне можно. Цена одной — всего 3 рубля. Любой город в своём бюджете найдёт для этого средства. Другое дело — как убедить граждан их носить, а не просто совать в карман или, в лучшем случае, на подбородок, — цитирует Жириновского РИА Новости.

Политик отметил, что маска является «лишним барьером» на пути вируса и снижает риск заражения. Она не даёт полной защиты, но препятствует попаданию в организм значительного количества микрокапель в которых и присутствует инфекция.

Ранее NEWS.ru писал, что в Дагестане Министерство по делам молодёжи организовало общественный патруль, который будет следить за соблюдением в республике масочного режима. Патрулирование стартовало 23 октября во всех городах и района республики.