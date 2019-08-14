https://static.news.ru/photo/d92e326a-be89-11e9-8e3e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия должна перейти на четырёхдневную рабочую неделю уже с сентября 2019 года. К этому призвал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Сейчас обсуждается перспектива перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Почему-то замалчивается, что впервые эту идею озвучила ЛДПР! На том, что жителям России необходим третий выходной, я начал настаивать много лет назад, — говорится на странице Жириновского в Instagram .

По мнению политика, сокращённая рабочая неделя не только сохранит здоровье россиян, но и повысит эффективность их труда.

Наше предложение «позаимствовали» и Всемирная организация здравоохранения, и общественно-политические силы внутри России <...> Наша позиция: переход на четырёхдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября, — добавил Жириновский.

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о сокращении рабочей недели с пяти до четырёх дней не стоит в повестке дня администрации главы российского государства.

Идею о введении четырёхдневной рабочей недели без уменьшения оплаты труда предложила рассмотреть Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).