Жириновский о продаже тела Ленина: «Нам труп не нужен»

https://static.news.ru/photo/1a2af3a6-f9e5-11ea-9158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если члены КПРФ не хотят продавать тело Владимира Ленина американского художнику, то его нужно кремировать. С таким предложением выступил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее сообщалось, что нью-йоркский художник Дэвид Датуна намерен построить в Вашингтоне копию Мавзолея Ленина, а также выкупить у России тело вождя. Для этого он готов собрать более $1 млрд.

Например, американский художник Дэвид Датуна готов выкупить тело Ленина, перевезти в Вашингтон, я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до одного миллиарда долларов, это огромные деньги. Если мы получим такую огромную сумму, ради бога. Нам этот труп не нужен, — заявил политик в эфире «Вести ФМ».

По его словам, в любом случае Ленина можно похоронить.

Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжём тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могиле матери, — отметил Жириновский.

Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ответ на предложение американского художника перевезти тело Владимира Ленина в США посоветовал американцам беречь свои ценности.

Своё мнение по поводу мавзолея также высказал музыкант Андрей Макаревич. По его словам, из здания необходимо вынести тело Ленина, а мавзолей больше никак не использовать, поскольку он сам по себе является достойным архитектурным сооружением.