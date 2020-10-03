Жириновский назвал самый эффективный способ борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/e97d4728-056e-11eb-8bb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Прививка — это самый эффективный способ борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Прививка — это безопасно, а вот переболеть — нет. Даже если само заболевание протекало легко, без сильного поражения легких, то отложенные последствия могут быть гораздо хуже, — считает депутат.

Политик подчеркнул, что социальное дистанцирование является главным оружием против вируса после прививки. По его словам, некоторые люди вместо рукопожатия стукаются кулаками или локтями. Это неправильно, так как это точно такой же физический контакт, который требует сближения.

Кроме того, Жириновский добавил, что россияне, пытающиеся переехать за город, принимают правильное решение. Там гораздо удобнее и спокойнее.

Конечно, строгий карантин у людей вызывает негатив. Особенно молодёжь против, и это действительно проблема для них. Но если не хотите этого, то соблюдайте другие меры предосторожности, — цитирует РИА Новости главу ЛДПР.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

Эта вакцина станет векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавируса российского производства.