Общество

Жириновский назвал долгом Ефремова признать вину в смертельном ДТП

14:21, 04 августа 2020 37
Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, обязан признать свою вину. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Михаил Ефремов должен обязательно понести наказание. Сейчас его долг — признать вину в суде, выплатить компенсацию родственникам и понести наказание, — написал политик в Twitter.

По его словам, адвокаты, представляющие интересы артиста, могут многое придумать, чтобы помочь своему подзащитному, но ничего изменить уже нельзя.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 3 июля адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в ДТП.

Ранее адвокат актёра рассказал, как его подзащитный готовится к суду и будет вести себя на заседаниях. По его словам, артист тяжело переживает ситуацию, «устал от всего» и хочет, чтобы процесс поскорее закончился независимо от того, каким будет приговор, писал NEWS.ru.

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