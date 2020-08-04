Жириновский назвал долгом Ефремова признать вину в смертельном ДТП

— ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐ¸ÑÐ¸Ð½Ð¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ (@Zhirinovskiy) August 4, 2020
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.
По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.
Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 3 июля адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в ДТП.
Ранее адвокат актёра рассказал, как его подзащитный готовится к суду и будет вести себя на заседаниях. По его словам, артист тяжело переживает ситуацию, «устал от всего» и хочет, чтобы процесс поскорее закончился независимо от того, каким будет приговор, писал NEWS.ru.