Жириновский назвал число переболевших коронавирусом депутатов

https://static.news.ru/photo/b9e20304-cff5-11ea-b41f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 40 депутатов и сотрудников аппарата Государственной думы переболели коронавирусом. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Здесь неудобные условия для работы. Это здание не было приспособлено для парламента. Условия тяжелейшие. У нас заболело около 40 человек — и депутаты, и аппарат. Потому что дышат отравленным воздухом, — сообщил парламентарий в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что парламенту необходимо выделить новое здание.

Жириновский неоднократно критиковал нынешнюю постройку, расположенную в Москве на улице Охотный ряд, и указывал на то, что в здании, особенно в условиях быстрого распространения COVID-19, невозможно изолироваться. По его словам, старое здание Государственной думы пришло в негодность и его лучше не ремонтировать. Он также отметил, что некоторые депутаты вынуждены делить кабинет со своими помощниками.

Последний раз здание было отремонтировано 30 лет назад. В 2019 году в фундаменте обнаружили пустоты. На ремонт здания было выделено 700 млн рублей, однако позже средства решили потратить на иные цели, а ремонт отложить.

Владимир Жириновский призвал депутатов на закрытом собрании весенней сессии Госдумы помочь председателю Вячеславу Володину с обращением к президенту России Владимиру Путину о необходимости строительства нового здания.

Лидер ЛДПР отметил, что новое здание должно быть нормальным, в нём должны быть хороший кабинет для приёма посетителей, кухня, туалет и комната отдыха. Кроме того, «депутат должен сидеть так, чтобы в двух метрах вокруг него ничего не было», писал NEWS.ru.