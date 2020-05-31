Жертвами коронавируса в России за сутки стали 162 человека

За минувшие сутки в Росси скончались 162 пациента с коронавирусом. Общее число жертв инфекции с начала пандемии составляет 4855 человек.
За последние 24 часа выявлено более девяти тысяч новых случаев заражения, а всего их количество превышает 414,8 тысячи.
Выздоровели за сутки почти четыре тысячи человек. В общей сложности справиться с заболеванием удалось 175,8 тысячи пациентам,
В мире насчитывается более 6,2 млн инфицированных COVID-19, более 375 тысяч погибли, более 2,8 млн выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что первые партии российского лекарства от коронавируса «Авифавир» готовятся к отправке в медицинские учреждения России. Это пока единственный препарат в мире, который одобрен для лечения от COVID-19.
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