Жертвами коронавируса в России за сутки стали 162 человека

https://static.news.ru/photo/318198b0-a3dd-11ea-94be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в Росси скончались 162 пациента с коронавирусом. Общее число жертв инфекции с начала пандемии составляет 4855 человек.

За последние 24 часа выявлено более девяти тысяч новых случаев заражения, а всего их количество превышает 414,8 тысячи.

Выздоровели за сутки почти четыре тысячи человек. В общей сложности справиться с заболеванием удалось 175,8 тысячи пациентам, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В мире насчитывается более 6,2 млн инфицированных COVID-19, более 375 тысяч погибли, более 2,8 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что первые партии российского лекарства от коронавируса «Авифавир» готовятся к отправке в медицинские учреждения России. Это пока единственный препарат в мире, который одобрен для лечения от COVID-19.