Женщина пообещала поджечь детей при госпитализации из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/0f96949e-83c6-11ea-98f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Новосибирской области устроила истерику при попытке госпитализировать её из-за заражения мужа коронавирусом. Она кричала, что подожжёт дом и детей.

Супруг женщины вернулся из Москвы с COVID-19 и должен был соблюдать режим самоизоляции. Однако ему было необходимо кормить семью, и он ходил на рынок продавать шашлыки, передаёт KP.ru.

Когда тесты подтвердили заражение мужчины, к нему приехали домой медики, чтобы забрать жену и детей в больницу. Однако она заперлась дома и заявила, что никуда не поедет.

Если заболел [муж] — заболела бы я. У меня сахарный диабет, у меня инсулин не вырабатывается. У меня нет иммунитета. Первой была бы я. Первой бы сдохла я, — кричала она.

Она уверяет, что заражение мужа опозорило семью, так как жители стали думать о супругах плохое.

Я из дома никуда выходить не буду! Если вы начнёте попытки какие-то воздействовать на меня — я поджигаю дом, поджигаю своих детей, выставляю это всё в Интернет, — говорила она медикам.

В результате женщину и детей удалось доставить в инфекционную больницу.

Ранее NEWS.ru писал, что в российских регионах начинает нарастать недовольство мерами, предлагаемыми государством в качестве противодействия пандемии коронавируса. В частности, во Владикавказе прошёл стихийный митинг, который постепенно перерос в онлайн-акции в разных городах страны с требованием решительных действий — вплоть до ввода режима ЧС.