Жених дочери Конкина рассказал о последнем вечере накануне её смерти

https://static.news.ru/photo/f4d9fc56-02cb-11eb-98b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Жених погибшей дочери народного артиста Владимира Конкина Софии сообщил, что не знает, где она провела два часа между выходом из дома и появлением в бассейне.

По словам Михаила, так зовут молодого человека, 22 сентября он собирался на работу в ночную смену, а София решила отправиться в бассейн и взяла с собой бутылку вина, пишет «КП — Санкт-Петербург».

Я работал в ночную смену. София это знала хорошо, чтобы вы понимали, я сотрудник сервиса «трезвый водитель». Вечером я стал собираться на работу. А София взяла бутылку вина и ушла из дома. Она собиралась в бассейн, но пришла туда только около 23.00. Где она провела два часа, я не знаю, — заявил мужчина.

Он подчеркнул, что не знает, пила ли алкоголь в тот вечер девушка.На протяжении трёх последних месяцев, как объяснил Михаил, они с Софией жили «как семья».

Это враньё, что её двое суток не искали. Я пришел домой утром и сразу понял, что случилась беда. Я стал искать её и нашел уже в больнице, — добавил он.

По данным следствия, 32-летняя София 22 сентября ушла в фитнес-центр поплавать в бассейне, однако домой она не вернулась. Вместо этого девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из фитнес-клуба поздно ночью. Врачи делали всё возможное, однако спасти Софию не удалось. По предварительным данным, она умерла из-за отказа почек в результате утопления в пресной воде. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко считает, что дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София могла быть убита.