https://static.news.ru/photo/96467b10-e9f4-11e9-b2bd-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бик Фото: kseniiabik/instagram.com

Виновные в смерти актёра Дмитрия Марьянова должны понести наказание за содеянное в рамках закона. Об этом заявила супруга артиста Ксения Бик.

Мне чья-то кровь или лишение свободы не вернут мужа, поэтому пусть будет как будет. Главное, чтобы не было никаких нарушений и подтасовок, — цитирует жену Марьянова телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что актёр умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой подвздошной вены, после которого образовалась массивная кровопотеря. По данным ГУ СК по Подмосковью, артист мог выжить, если бы его вовремя доставили в больницу. В настоящее время материалы уголовного дела переданы суду.

Директору клиники, где Дмитрий Марьянов лечился от алкоголизма, предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности.