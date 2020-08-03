Жена Картрайта вела блог расчленённого рэпера после его смерти

https://static.news.ru/photo/cd0e50a0-d5c1-11ea-acb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: kkkartrait/instagram.com

Супруга украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина Кохал, которую подозревают в убийстве возлюбленного, вела соцсети музыканта после его смерти.

Зачем обвиняемая вела блог от имени Александра Юшко, когда он был мёртв? То есть она расчленяла его тело и вела блог. Если она хотела, как утверждает, чтобы он исчез, сохранить о нем светлую память? — поинтересовался представитель стороны потерпевших в ходе судебного заседания.

После этого девушка заявила, что не видит никаких противоречий в своих действиях. Свою вину она отрицает.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал жену исполнителя на два месяца.

Тело Картрайта нашли расчленённым в квартире в Санкт-Петербурге. Со слов супруги, он умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. По предварительным данным, гражданка пыталась избавиться от трупа. Она не знала, как его лучше спрятать, поэтому разрезала на части. Женщина объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал.

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело. Адвокат жены покойного рэпера Энди Картрайта Марины поделилась первой официальной информацией по делу о смерти музыканта. По сути, Ирина Скурту опровергла почти все публикации, которые появились в СМИ за последнее время.

Юшко мог умереть от сердечного приступа. По словам жены покойного музыканта, у исполнителя были проблемы с сердцем, а после начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) мужчина впал в депрессию, из-за чего, как она считает, Картрайт пристрастился к наркотикам, писал NEWS.ru.