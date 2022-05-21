Жена Бута рассказала о состоянии его здоровья Алла Бут: у мужа серьёзные проблемы со здоровьем, но медпомощь в тюрьме ему не оказывают

Виктор Бут / Фото wr1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У Виктора Бута, находящегося в американской тюрьме, серьёзные проблемы со здоровьем. Некоторое время назад у него появились жалобы на кожное заболевание, но оно до сих пор не диагностировано и медпомощь не оказывается, рассказала РИА Новости супруга россиянина Алла.

Виктор очень редко жалуется на проблемы со здоровьем, когда он звонит домой. <...> На самом деле проблемы есть, и достаточно серьёзные, — сказала она.

По её словам, Бут рассказывает родным о состоянии здоровья только в тех случаях, когда ему реально требуется медпомощь. В частности, полгода назад он стал жаловаться на заболевание, поразившее некоторые участки кожи, в том числе около глаз. Ему становится хуже, а недуг до сих пор не диагностирован. При этом администрация тюрьмы постоянно находит новые причины, по которым не может показать Бута специалисту. Не помогают даже требования адвоката и российских дипломатов.

Тюремные власти уже полгода игнорируют наши обращения и через посольство, и через адвоката Виктора в США Стива Зиссу, — посетовала Алла Бут.

Ранее в посольстве России в США раскритиковали условия содержания Виктора Бута и Романа Селезнёва в американских тюрьмах и назвали неприемлемым отказ им в медпомощи. Дипломаты напомнили американским властям об их обязательствах в отношении заключённых россиян и потребовали предпринять необходимые меры.

Бут осуждён в США на 25 лет по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. К настоящему времени он уже отбыл более половины срока наказания. Виновным себя россиянин не признал.