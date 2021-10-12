Землю накрыла магнитная буря

В ночь на вторник, 12 октября, на Земле началась магнитная буря. Её сила постепенно нарастает, и к настоящему моменту она достигла среднего уровня. Об этом сообщают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

Как отмечается, в Москве около трёх часов ночи фиксировалась слабая магнитная буря, однако уже с 6.00 до 9.00 она увеличилась до среднего уровня.

Вспышка на Солнце произошла 9 октября в 9.19 мск, облаку солнечной плазмы понадобилось трое суток, чтобы добраться до Земли.

Достигшая Земли магнитная буря увеличивает радиационную нагрузку на космические спутники, а также влияет на колебания магнитного поля у поверхности Земли. Изменения в магнитосфере видны в виде северных сияний на широтах 60-70 градусов. В частности, это природное явление можно наблюдать из Мурманска и Санкт-Петербурга.

По данным экспертов, колебания магнитного поля продлятся около суток. К середине завтрашнего дня магнитное поле Земли полностью стабилизируется.

Ранее заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников заявил, что на самочувствие человека больше влияют не магнитные бури, а нездоровый образ жизни. Связывать влияние солнечной активности с состоянием здоровья могут лишь физики и биофизики.