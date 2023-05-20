«Зеленский — фюрер»: Гагин назвал президента Украины талантливым и ущербным Ян Гагин: Зеленский не принимает решения самостоятельно, а выполняет указы НАТО

Фото: Стрингер/РИА Новости

Владимир Зеленский

Советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал президента Украины Владимира Зеленского новым фюрером, хотя и признал, что ранее он был талантливым и харизматичным человеком. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом NEWS.ru на выставке «Zaветaм Vерны» в Москве в Музее Победы. Представитель региона посетовал на то, что президент Украины не принимает решения самостоятельно, а руководствуется решениями НАТО.

Зеленский давно выпрашивает какую-то помощь по всему миру и регулярно получает. Все повторяется как в Великой Отечественной войне. Тот же противник, те же цели и задачи. Зеленский — это очередной фюрер. Такой же маленький, такой же ущербный. В принципе, талантливый, харизматичный человек в прошлом. Не знаю, что с ним стало. Ну, к сожалению, он не субъектен, как сам украинский режим. Они решения не принимают. Решения принимаются в НАТО, — сказал Гагин.

На выставке в Музее Победы Гагин продемонстрировал часть ракеты, сгоревший бортовой компьютер снаряда и закрылок боеприпаса. Эти артефакты были подобраны на территории проведения СВО в Донбассе.