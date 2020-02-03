https://static.news.ru/photo/99dbcb06-464a-11ea-8330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Фасады объектов культурного наследия больше не смогут «украшать» кондиционеры, антенны и другие технические устройства. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении в феврале.

Принятая в первом чтении инициатива предусматривает запрет на установку на фасадах зданий любых устройств в случае, если фасад относится к его предмету охраны. Разрешается только ставить на нём охранные устройства и сигнализации, сообщает «Парламентская газета».

Уже установленные устройства будут демонтированы при ближайшем плановом ремонте фасада, если это жилое здание. Для нежилых зданий предусмотрен переходный период — 180 дней со дня вступления закона в силу.

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