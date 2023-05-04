Наступление ВСУ: когда начнётся, что говорит Пригожин NEWS.ru узнал у военных аналитиков, можно ли считать последние события началом контрнаступления ВСУ

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

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Анонсированное контрнаступление ВСУ остаётся предметом дискуссий на фоне железнодорожных диверсий и атак беспилотников на территории России. 3 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что ВСУ фактически перешли к контрнаступлению. По словам бизнесмена, активная фаза может начаться в ближайшие дни. Опрошенные NEWS.ru военные эксперты и аналитики по-разному оценивают происходящее. По мнению одних, наступление уже идёт в форме участившихся диверсий, по мнению других, его стоит ожидать в обозримой перспективе. Иные полагают что контрнаступления не будет вовсе.

Угрозы контрнаступлением реальны или это психологическое давление

По мнению старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, никакого контрнаступления нет и не будет, а «информация о предполагаемом контрнаступлении ВСУ — оружие психоинформационной войны против России». Он считает, что наличие этой темы в топе российской социально-политической повестки свидетельствует о «тактической победе» Киева.

«Вбросы о том, где, когда и каким образом планируется наступление ВСУ, производятся в рамках концепции принуждающей мощи. Это одна из последних стратегий Пентагона, которая является синтезом дезинформационной войны времен Второй мировой под названием „Функельшпиль“ („Блестящая игра“). Это открытое обсуждение с целью дезинформации противника», — заявил Прохватилов.

По его мнению, «немцам это успешно удавалось, вдобавок сейчас применяются современные технологии рефлексивного управления, когда противника вынуждают лишь реагировать на действия и отказаться от собственной стратегии».

Началось ли контрнаступление ВСУ

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков полагает, что украинское контрнаступление «еще не началось». По его словам, Украина ведет войну против России «уже девять лет» и «тщательно готовилась» к этому, заручившись помощью коалиции НАТО и получая от союзников боеприпасы. По его оценкам Киев «запланировал воевать еще примерно два года».

«Они собираются нас победить. Контрнаступление — чистый военный термин. Они собираются не контрнаступать, а наступать на одном из фронтов. О наступлении ВСУ можно будет говорить, когда они бросят в бой свои подготовленные за зиму резервы. Когда их бросят в наступление, мы об этом узнаем. Видимо, ждать недолго», — пояснил Игорь Стрелков.

Пока, по его словам, происходит «обычная диверсионная работа в тылу противника» в виде подрывов железных дорог и атак с помощью БПЛА «всего, до чего у них получается дотягиваться».

Противоположного мнения придерживается военный аналитик Василий Дандыкин. По его мнению, с точки зрения «активной террористической деятельности» можно считать, что контрнаступление ВСУ началось.

«Сейчас диверсии для Киева — главные составляющие контранаступления. Вдобавок возросла интенсивность обстрелов по городам и поселкам ДНР и ЛНР. Мы близки к тому, что на определенных направлениях ВСУ что-то попытается сообразить», — уверен эксперт.

Фото: Министерства обороны Украины

Есть ли признаки скорого начала контрнаступления ВСУ

На фоне анонсированного контрнаступления ВСУ на территории РФ произошла целая серия ЧП — пожары, диверсии и даже попытка атаки дронов на Кремль, которую власти расценили как «покушение на Путина».

2 и 3 мая в приграничной с Украиной Брянской области с рельсов сошли два товарных поезда. Оба случая руководство регионов назвало диверсиями. Помимо этого, стрелочник нашёл подкоп, судя по всему, сделанный для установки третьей бомбы на железнодорожных путях под Брянском.

4 мая огонь охватил Ильский НПЗ в Краснодарском крае. По данным РИА Новости, причиной пожара стало падение четырех беспилотников, один из которых не взорвался.

3 мая вспыхнуло хранилище нефтепродуктов в посёлке Волна Краснодарского края. Как писал Telegram-канал Shot, на объект были направлены два беспилотника, один сбили на подлёте, второй упал на резервуар.

В ночь на 29 апреля после атаки беспилотников загорелась нефтебаза в Севастополе. В ВСУ заявили, что это — «один из элементов» подготовки к контрнаступлению Украины.

Помимо точек, связанных с нефтепродуктами, атакам подвергались объекты энергетики. Так, в Ленобласти 1 мая неизвестные подорвали линию электропередачи. По словам главы региона Александра Дрозденко, на месте ЧП нашли еще три бомбы. Через два дня сообщалось, что в регионе на одной из ЛЭП обнаружили шесть предметов, напоминающих взрывные устройства.

Telegram-канал Baza сообщал, что 2 мая беспилотник самолетного типа со взрывчаткой (ВОГ-17) пытался атаковать электроподстанцию села Репяховка в Белгородской области, но был обезврежен. Минобороны РФ эти данные не подтверждало. Помимо этого, в том же регионе сообщалось об атаке БПЛА на водонапорную башню недалеко от села Вязового.

В ночь на 3 мая, по данным Baza, беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области. Канал сообщал о повреждениях неэксплуатируемого Ан-124. В военном ведомстве РФ информацию не комментировали.

2 мая беспилотник сбросил взрывчатку на место строительства защитных сооружений в Белгородской области. В результате 46-летний рабочий получил контузию. Минобороны не комментировало эти сведения.

Кроме этих ЧП за последние дни в регионах европейской части России, в том числе и столичном, периодически сообщают о сбитых дронах. Некоторые из БПЛА были со взрывчаткой и камерами. По последним данным, в экстренные службы Москвы поступили десятки сообщений от жителей о замеченных в небе беспилотниках.

Фото: Министерство обороны РФ Сбитый дрон

На какую дату было анонсировано контрнаступление

Журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщал, что контрнаступление Украины готовится на 30 апреля. В середине апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время. Он назвал главной целью «возвращение территорий в границах 1991 года».

3 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что украинские войска начали контрнаступление. По его словам, у украинской армии «безлимитное» число людей и снарядов. Источник Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что ЧВК «Вагнер» готовится к «адскому» наступлению ВСУ, максимально привлекая свои ресурсы.