Завтрак «Царский» из самого обычного творога: золотистая корочка, сливочная серединка и аромат ванили — проще, чем сырники

Завтрак «Царский» из самого обычного творога: золотистая корочка, сливочная серединка и аромат ванили — проще, чем сырники

Беру творог, яйца, манку и изюм — и за 40 минут готовлю пышный творожник, который получается нежнее любой запеканки. Сливочная текстура, золотистая корочка и сладкие ягодки внутри — идеальный завтрак или сытный полдник. Подаю горячим со сметаной или вареньем.

Ингредиенты

Творог — 500 г, яйца — 2 шт., манная крупа — 4 ст. л., сахар — 4 ст. л., изюм — 100 г, соль — щепотка, ванильный сахар — по желанию, масло сливочное — для формы.

Как готовлю

Сначала перетираю творог через сито, чтобы масса стала воздушной и без крупинок. Затем взбиваю яйца с сахаром и щепоткой соли в пышную пену — это секрет нежности. Смешиваю творог со взбитыми яйцами, добавляю манку и промытый изюм, перемешиваю до однородности. Форму смазываю маслом, выкладываю массу и разравниваю. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут до золотистой корочки. Готовый творожник слегка остужаю в форме, затем нарезаю и подаю со сметаной, вареньем или сгущенкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо и вместо унылых сырников получил нежнейшее облако с изюмом, которое уплетают за минуту даже те, кто творог не любит.

Особенно меня порадовало, что внутри нет сухих участков, а корочка хрустит аппетитно. Хранится отлично, но у меня ничего не осталось — съели все горячим с чаем.