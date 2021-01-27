Роспотребнадзор: спад по заражениям коронавирусом ожидается в марте

https://static.news.ru/photo/b93eb8ba-6056-11eb-84e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в марте, вероятно, начнётся заметное снижение заболеваемости коронавирусом.

По его словам, фаза медленного роста заражений COVID-19 в России завершилась, началась фаза стабилизации.

Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости, — пояснил член-корреспондент РАН в беседе с РИА Новости.

Горелов добавил, что, показатели заболеваемости, отмечавшиеся летом 2020 года, должны вернуться в Россию в мае. Тогда статистика заражений снизится, хотя коронавирус полностью не исчезнет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новогодние праздники создали ситуацию, когда россияне 14 дней фактически были на изоляции, это повлияло на сокращение числа новых заражений COVID-19. Об этом заявил Александр Горелов. Он пояснил, что из-за снижения социальной активности в течение двух недель в РФ разрывались цепочки передачи вируса.