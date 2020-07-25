Заслуженный спасатель РФ дал советы по безопасному походу в лес за грибами

https://static.news.ru/photo/1a9780b8-ce6e-11ea-8bbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При походе в лес, в том числе и за грибами, с собой нужно брать заряженный мобильный телефон, свисток и обязательно компас. Об этом заявил заслуженный спасатель, член Общественной палаты России Сергей Щетинин.

Как сообщает «Говорит Москва», поводом для интервью стал тот факт, что на днях в лесу заблудился и погиб 82-летний четырёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Александр Иваницкий. В связи с этим Щетинин дал несколько советов.

В частности, он отметил, что для походов в лес необходимо надеть что-то яркое и сказать близким, куда направляетесь. Щетинин не советует носить в лесу камуфляж, поскольку человека в нём не видно уже через несколько метров.

Безусловно, нужно взять с собой заряженный телефон, но желательно ещё и Power bank. Конечно, свисток, ну и, безусловно, важен компас, — цитирует его издание.

Он напомнил, что компас сейчас стоит несколько десятков рублей, а пользоваться им можно научиться в Интернете.

Кроме того, неплохо бы иметь с собой бутылку воды, шоколад или энергетический батончик. Если же случилось так, что всё-таки человек заблудился, ему необходимо организовать ночлег — на возвышенности и подстелив под себя еловые ветви.

Как писал NEWS.ru ранее, десятилетний ребёнок, заблудившийся в тайге, прошёл за трое суток 40 километров. Об этом заявила руководитель поискового отряда имени Ирины Бурхановой Ксения Макарова.