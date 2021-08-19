Заслуженный пилот рассказал о самом опасном для полётов месяце

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «Радио 1» рассказал, что больше всего авиакатастроф происходит в августе, причём это касается не только военной авиации, но и гражданской.

Как отметил пилот, август является самым аварийным месяцем в году из-за повышенной сезонной нагрузки, когда уже «устают» и самолёты, и люди. Кроме того, в августе в военную авиацию приходят молодые лётчики, которые только окончили училища и ещё не имеют достаточного опыта. Всё это может привести к печальным последствиям.

Сытник также добавил, что в России число авиапроисшествий примерно такое же, как в США или в странах Европы, таких как Франция или ФРГ. Существенно меньше авиакатастроф происходит в Дании, Швеции и Финляндии.

Ранее Сытник рассказал, что в последних четырёх авиакатастрофах, которые произошли в России практически подряд, виноваты не лётчики, а так называемые менеджеры и управленцы. По его словам, на сегодняшний день в России напрочь отсутствует школа подготовки лётчиков. Больше нет тех старых принципов обучения и нет преемственности, когда опытные пилоты учат молодых.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что МиГ-29 потерпел крушение 18 августа в Астраханской области при выполнении планового полёта. Днём ранее, 17 августа, в Подмосковье потерпел катастрофу опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В.