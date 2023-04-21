Заслуженный летчик рассказал о проверке после ЧП с боеприпасом в Белгороде Заслуженный летчик Сытник рассказал о создании комиссии для проверки ЧП с боеприпасом в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После нештатного падения авиационного боеприпаса на Белгород российское военное руководство может создать комиссию для проверки летательных средств, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный летчик РФ Юрий Сытник. По его словам, самолет, из которого упал снаряд, в ближайшее время починят, и больше таких инцидентов происходить не будет.

Сейчас все отремонтируют, новые узлы поменяют и больше такого не будет. Ничего страшного не происходит. И по войскам может пойти бюллетень — усилить контроль за этими посадочными местами. Все на всех самолетах проверят, исправят, все будет работать. Обязательно создадут комиссию, проверят откуда, чего, найдут причину, и это все на последующих самолетах устранят и на этом тоже, — сказал Сытник.

Взрыв на перекрестке одной из центральных улиц Белгорода прогремел накануне вечером. В результате образовалась воронка радиусом 20 метров. Взрывной волной были выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме, четыре квартиры и несколько припаркованных автомобилей получили повреждения. В городе был создан информационный штаб, который начал собирать все данные о повреждениях и последствиях.

В Минобороны России заявили, что причиной произошедшего стала нештатная ситуация — на город упал авиационный боеприпас с пролетавшего над ним сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что число пострадавших в результате взрыва возросло до трех.