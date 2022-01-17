Защита фигурантов дела «Нового величия» может обратиться в Верховный суд

Адвокаты фигурантов дела «Нового величия» ещё не приняли решение о дальнейших действиях после отклонения кассационной жалобы на приговор. Защитники рассматривают вариант с обращением в Верховный суд. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат одной из фигуранток дела Марии Дубовик Максим Пашков.
Мы с коллегами это (дальнейшие действия. — NEWS.ru) обсуждаем сейчас. Есть мнение, что надо в Верховный [суд] сходить, посмотреть, что Верховный скажет, — сообщил юрист.
На вопрос о прогнозах по решению Верховного суда он ответил: «Да Бог его знает».
27 января Второй кассационный суд общей юрисдикции
Люблинский суд 6 августа 2020 года огласил приговор фигурантам, они были признаны виновными в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК). Руслан Костыленков получил семь лет лишения свободы, Вячеслав Крюков — шесть лет лишения свободы, Пётр Карамзин — шесть лет и шесть месяцев лишения свободы, Максим Рощин — шесть лет и шесть месяцев условно, Дмитрий Полетаев и Мария Дубовик — шесть лет условно, Анна Павликова — четыре года условно.
В марте 2018 года были арестованы десять молодых людей и девушек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие». Следователи утверждают, что они хотели устроить госпереворот. Защита же настаивает на том, что «Новое величие» создал внедрённый сотрудник ФСБ — некий Руслан Д. На сегодняшний день под стражей продолжают пребывать четверо обвиняемых — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев, трое — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом. Павел Ребровский находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант, Сергей Гаврилов, также был под домашним арестом, но скрылся за границей и теперь заочно арестован. Рустам Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение, и в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Всем, за исключением последнего, вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества и участие в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК). Рустамова обвиняли лишь в участии (ч. 2 ст. 282.1 УК).