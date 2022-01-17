Защита фигурантов дела «Нового величия» может обратиться в Верховный суд

Адвокаты фигурантов дела «Нового величия» ещё не приняли решение о дальнейших действиях после отклонения кассационной жалобы на приговор. Защитники рассматривают вариант с обращением в Верховный суд. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат одной из фигуранток дела Марии Дубовик Максим Пашков.

Мы с коллегами это (дальнейшие действия. — NEWS.ru) обсуждаем сейчас. Есть мнение, что надо в Верховный [суд] сходить, посмотреть, что Верховный скажет, — сообщил юрист.

На вопрос о прогнозах по решению Верховного суда он ответил: «Да Бог его знает».

27 января Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор участникам «Нового величия». Фигуранты дела просили отменить приговор, прекратить производство или направить материалы на новое рассмотрение. Прокуратура настаивала, что приговор был вынесен законно.

Люблинский суд 6 августа 2020 года огласил приговор фигурантам, они были признаны виновными в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК). Руслан Костыленков получил семь лет лишения свободы, Вячеслав Крюков — шесть лет лишения свободы, Пётр Карамзин — шесть лет и шесть месяцев лишения свободы, Максим Рощин — шесть лет и шесть месяцев условно, Дмитрий Полетаев и Мария Дубовик — шесть лет условно, Анна Павликова — четыре года условно.

В марте 2018 года были арестованы десять молодых людей и девушек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие». Следователи утверждают, что они хотели устроить госпереворот. Защита же настаивает на том, что «Новое величие» создал внедрённый сотрудник ФСБ — некий Руслан Д. На сегодняшний день под стражей продолжают пребывать четверо обвиняемых — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев, трое — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом. Павел Ребровский находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант, Сергей Гаврилов, также был под домашним арестом, но скрылся за границей и теперь заочно арестован. Рустам Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение, и в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Всем, за исключением последнего, вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества и участие в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК). Рустамова обвиняли лишь в участии (ч. 2 ст. 282.1 УК).