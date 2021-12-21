Защита блогера Хованского подала жалобу в ЕСПЧ

Защита блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма из-за исполнения песен про боевиков, подала жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней указывается на неправомерность обыска в квартире блогера и его последующего ареста, сообщил адвокат обвиняемого Александр Передрук, слова которого приводит ТАСС.

Жалоба касается задержания Юрия Хованского в ночь после обыска, которое не было никаким образом оформлено, и в дальнейшем избрания и продления мер пресечения, — заявил Передрук.

По словам юриста, суды продляли меру пересечения, опираясь только на тяжесть обвинения, не анализируя индивидуальные обстоятельства дела. При этом апелляции на решение об аресте и продлении суд рассматривал не безотлагательно, как того требуют положения статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а с задержкой на срок от 23 до 39 дней.

Позиция Хованского, как пояснил его защитник, заключается в том, что арест как мера пресечения в его случае не адекватен преступлению, которое ему вменяется. Таким образом следствие и суд нарушают его право на свободу и личную неприкосновенность.

Как сообщалось ранее, дело Хованского строится в том числе на показаниях троих жителей Санкт-Петербурга, причём их свидетельства имеют наполовину идентичный текст. Трое очевидцев утверждали, что в 2018 году случайно услышали песню Хованского на улице или в баре. Двое из них спустя два с половиной года нашли её в Интернете и пожаловались в Центр «Э» МВД.

По мнению адвокатов блогера, дополнительные свидетели понадобились следствию, чтобы поддержать версию об исполнении песни в 2018-м, а не в 2012 году. Они полагают, что следователь ошибся, возбудив дело за пределами сроков давности, и эта ошибка «стала триггером дальнейших нарушений».

Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был опубликован в Интернете. Хованскому предъявили обвинения не только в призывах к терроризму, но и в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.