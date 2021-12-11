Свидетелями по делу Хованского стали три человека с одинаковыми показаниями

Свидетелями по делу блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, стали три человека, якобы случайно услышавшие его песню в общественных местах в 2018 году. Двое из них раньше могли работать оперативниками МВД, пишет РБК.

Дело видеоблогера Юрия Хованского об оправдании терроризма строится в том числе на показаниях троих жителей Санкт-Петербурга, причем эти показания имеют наполовину идентичный текст. Все трое допрошенных утверждали, что в 2018 году случайно услышали песню Хованского на улице или в баре, двое из них спустя два с половиной года года независимо друг от друга нашли её в интернете и пожаловались в Центр «Э» МВД. Песню Хованского все трое назвали либо «отвратительной», либо «омерзительной» и описали одними и теми же словами.

Содержание песни было направлено на восхваление терроризма и террористических актов. Я помню, что в песне были строки про террористический акт в театре «Норд-Ост» с нецензурным восхищением данной трагедией. Также помню, что в песне были строки про убийства детей и спонсирование новых терактов, — говорится в их заявлениях.

По данным издания, Андрей Бакулин в 2017 году предположительно оставил несколько сообщений на форуме police-russia.ru, прося помочь с поиском вакансий оперативника или дознавателя в петербургской таможне. Сам Бакулин заявил, что не знает, кто такой Хованский, и не понимает, о чем речь, но позднее скрыл в своём профиле часть данных. Иван Бендь также работал оперуполномоченным криминальной милиции с 2005 по 2008 год, а потом искал работу в сфере коллекторской деятельности. Комментировать ситуацию он отказался, как и Светлана Гаврилкина.

По мнению адвокатов блогера, дополнительные свидетели понадобились следствию, чтобы поддержать версию об исполнении песни в 2018-м, а не в 2012 году. Они полагают, что следователь ошибся, возбудив дело за пределами сроков давности, и эта ошибка «стала триггером дальнейших нарушений». А совпадение текстов показаний указывает на то, что свидетели изложили версию, выгодную следствию.

Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был опубликован в Интернете. Хованскому предъявили обвинения не только в призывах к терроризму, но и в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.