Блогера Хованского задержали по делу об оправдании терроризма

https://static.news.ru/photo/0fad6974-c8f5-11eb-bac1-96000091f725_660.jpg Юрий Хованский Фото: Юрий Хованский/youtube.com

Видеоблогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по делу об оправдании терроризма, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

[Юрий] Хованский задержан вчера (8 июня. — NEWS.ru) вечером в Петербурге, — говорится в сообщении.

По словам собеседника, Хованский задержан по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Источник не уточнил, в каком статусе сейчас находится блогер.

По предварительной информации, знаменитость задержали по подозрению в призывах к террористической деятельности за песню про «Норд-Ост». Ночью прошли обыски в его квартире в Петербурге, после молодого человека увезли в отдел на допрос.

Накануне стало известно, что малолетнему ребёнку убитого в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) назначили временного опекуна. Ранее мальчик находился в детском доме. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в городе Анны Митяевой.

Ранее сообщалось, что суд продлил до июля 2021 года арест супруги рэпера Марины Кохал по обвинению в убийстве мужа. Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге летом 2020 года. По данным следствия, не позднее 29 июля супруга рэпера Энди Картрайта в квартире на Невском проспекте в ходе конфликта убила своего мужа, после чего, предположительно, расчленила тело.