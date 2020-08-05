Заседание по делу Ефремова задерживается из-за опоздания его адвоката

https://static.news.ru/photo/c7eaf012-d7b8-11ea-863a-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судебное заседание по делу актёра Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы начнётся с 40-минутной задержкой из-за опоздания его адвоката Эльмана Пашаева. Ефремов обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения».

Пашаев опаздывает. Заседание, назначенное на 10:00, начнётся как минимум с опозданием на 40 минут, — сообщили ТАСС в суде.

Второй адвокат артиста Елизавета Шаргородская и сам Ефремов уже находятся в суде.

Как писал NEWS.ru, поздним вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина.

Почётный адвокат России Александр Островский раскритиковал стратегию защиты актёра в суде и неодобрительно отозвался об адвокате артиста Эльмане Пашаеве. Островский считает, что отрицание очевидных вещей во время процесса только ухудшает отношение суда к Ефремову, а если бы актёр признал свою вину в ДТП со смертельным исходом, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания срока в колонии-поселении.