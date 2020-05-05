Заразившегося коронавирусом депутата Калашникова выписали из больницы

https://static.news.ru/photo/87715f78-8ee6-11ea-8397-fa163e074e61_660.jpg Леонид Калашников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, госпитализированного с двусторонней коронавирусной пневмонией, перевели на домашний карантин.

Пошёл на поправку. Но есть ещё проблемы. Тем не менее выписался сегодня на карантин. Будем долечиваться дома, — рассказал радиостанции «Говорит Москва» парламентарий.

Ранее NEWS.ru писал, что депутату Государственной думы РФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. В настоящее время парламентарий находится в больнице. Все, кто мог с ним контактировать, отправлены на карантин.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.