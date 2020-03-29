https://static.news.ru/photo/56a56976-71a3-11ea-965b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Ставрополье готовят к выписке из больницы первого пациента с коронавирусом — инфекциониста Ирину Санникову. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

По его словам, в настоящее время новых случаев заболевания COVID-19 в Ставропольском крае нет. Подтверждённых фактов заражения по-прежнему остаётся 5. Первый пациент — Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию и вышедшая на работу. Ещё два человека — из окружения врача. Пятый пациент вернулся из поездки во Францию.

Все пациенты остаются в инфекционной больнице, в изолированных боксах, под медицинским наблюдением. Заболевание у них протекает практически без симптомов, — написал Владимиров в Instagram.

Санникову планируют выписать уже на следующей неделе.

Ранее NEWS.ru писал, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова была снята с должности. Ранее против медика СК возбудил уголовное дело за халатность и сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

Согласно последним данным, в России выявлено 1534 случая коронавирусной инфекции, из них свыше тысячи приходится на долю Москвы. Из больниц выписаны 64 человека, восемь заболевших скончались. В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.