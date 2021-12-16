Запрет вместо музыки: что означает отмена концерта Шостаковича в Петербурге

В Петербурге организаторы отменили запланированный на 15 декабря концерт в рамках фестиваля «Площадь искусств», на котором должны были прозвучать революционные поэмы на музыку советского композитора Дмитрия Шостаковича. Мероприятие анонсировалось в храме Спаса на Крови, который структурно входит в светский государственный музей-памятник «Исаакиевский собор». Против музыкального вечера активно выступала клерикальная и монархическая общественности, считая его «кощунством» и призывая вмешаться в ситуацию губернатора города Александра Беглова. По официальной версии, концерт отменён «по техническим причинам», однако NEWS.ru узнал, что за этим событием могут скрываться не только идейные расхождения, но и борьба за городские активы.

В интересах революции

Об отмене концерта за день до его проведения сообщил камерный хор Смольного собора, который должен был исполнить цикл Дмитрия Шостаковича «Десять хоровых поэм на слова революционных поэтов конца XIX и начала XX столетия».

Мы вынуждены сообщить об отмене концерта 15 декабря 2021 года в рамках фестиваля «Площадь искусств», посвящённого 100-летию Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Принято решение не подвергать опасности слушателей и участников концерта.

Какой конкретно опасности могли подвергнуться зрители, в сообщении не раскрывается. Как заявил NEWS.ru пресс-секретарь музея «Исаакиевский собор» Игорь Стахеев, мероприятие «отменили по техническим причинам», не став комментировать какие-либо детали случившегося.

Заместитель художественного руководителя Петербургской филармонии Евгений Петровский назвал ту же причину отмены концерта. Она была указана в официальном письме дирекции государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». Что касается переноса выступления, то, по его словам, обсуждать данный вопрос можно было до решения не проводить концерт, а сейчас делать это «уже поздно».

Также Петровский сообщил, что сочинение, которое они должны были исполнить 15 декабря, «звучало в исполнении этого же хора в этом же месте 20 декабря 2018 года в ходе фестиваля, который был посвящен юбилею художественного руководителя филармонии Юрия Темирканова».

После того как петербургская филармония объявила о декабрьском концерте в музее, против него стали резко выступать представители православной общественности и различные консерваторы. Например, петербургский национал-консервативный сайт «Русская народная линия» напомнил , что храм Спас на Крови был возведён на месте убийства императора Александра II 140 лет назад, возмутившись тем, что в юбилейный год там состоится «кощунственный концерт». Такой эпитет монархическое издание использовало в связи с тем, что во время выступления планировалось исполнить революционные песни.

Храм Спас на Крови pixabay.com

Автор сообщения призывал «остановить осквернение памяти убиенного террористами Императора». Также он надеялся, что в ситуацию «вмешается губернатор Александр Беглов, человек православный, любящий историю имперской столицы, понимающий, что такой концерт — примитивная провокация или глупость организаторов». Читателям монархического сайта предлагали обратиться к главе города по горячей линии, а также в епархию, «чтобы голос верующий через посредство наших церковных властей дошёл до властей светских».

Похожая публикация появилась и на сайте «Царьграда». Его авторы предположили, что исполнители «то ли вдруг все вместе прониклись большевистскими революционными идеями, то ли просто не слишком заморачиваются тем, что именно и где им придётся исполнять». Также авторы апеллировали к Беглову, но уже не как к поборнику православия, а к чиновнику.

Вопросы политические — это как раз по его части. А не допускать провоцирования социальных и политических конфликтов на вверенной территории — прямая обязанность. <...> Или, по мнению губернатора, городу трёх революций трёх мало — четвёртую подавай?

В похожем духе звучали комментарии участников в закрытых петербургских чатах, где общаются приверженцы самодержавия, доступ к которым получил NEWS.ru. Один из юзеров писал, что на 15 декабря намечалось собрание некоего «Монархического клуба», но в связи с концертом Шостаковича он пообещал «провести его в этом святом для всякого русского человека месте». Его соратник предлагал «купить несколько билетов на случай, если твари не отменят свой шабаш», добавив, что «есть повод собраться всем верным опять и в расширенном составе».

Между тем немало граждан активно высказывали в соцсетях противоположные суждения. Один из пользователей на реплику сторонника самодержавия о том, что петербургский храм в случае проведения там концерта «может повторить судьбу Нотр-Дама», заметил, что «эти православные монархисты так любят и уважают Спас на Крови, что скорей сожгут его, чем допустят концерт».

Мозаичные интерьеры собора Спаса на Крови Алексей Даничев/РИА Новости

Некоторые вспомнили, как незадолго до фактического запрета концерта в Исаакиевском соборе прошло венчание Георгия Романова, считающегося представителем царской семьи, с супругой Ребеккой Беттарини. На этой частной церемонии с участием сторонников реставрации монархического строя были незаконно задействованы представители российской армии, а именно — рота почётного караула, за что офицеров Западного военного округа привлекли к ответственности.

То есть свадьба какого-то невнятного персонажа в Исаакиевском — это норм. А концерт Шостаковича — «фу, нельзя». Слов нет, — заметила одна из жительниц Петербурга под постом об отмене мероприятия.

Роль епархии

Как пояснил NEWS.ru петербургский журналист Антон Мухин, разбирающийся в местной культурно-политической специфике, обострение ситуации вокруг храма Спаса на Крови за последнее время — не первый случай конфликта светского и консервативно-религиозного общества.

У Спаса на Крови есть православный приход, но сам храм относится к государственному музею «Исаакиевский собор». Музей периодически пытается устроить там какие-то светские мероприятия, которые вызывают негатив у клерикальной общественности. Рядом со Спасом на Крови есть ризница, которая работает как выставочный зал, и какое-то время назад был аналогичный скандал, когда там пытались устроить экспозицию, но клерикальная общественность противилась этому. Антон Мухин журналист журналист

Также собеседник NEWS.ru заявил, что, как правило, такие истории возникают либо в связи с интересами петербургской епархии РПЦ, либо какого-то конкретного прихода. Если речь идёт о намерениях построить церковь в парке и жители против этого активно выступают, православный приход «кого может мобилизовать, того и мобилизует». А в больших конфликтах вроде борьбы за передачу РПЦ Исаакиевского собора «вписывается епархия».

Спасом на Крови командует секретарь епархиального управления, протоиерей Сергей Куксевич, это один из самых влиятельных людей в епархии. Поэтому, возможно, был задействован ресурс епархии с привлечением кого-то из их знакомых в правительстве города и разных ведомствах. Но по собственной инициативе здесь, по-моему, никто не действует, — предположил Мухин.

В пресс-службе петербургской митрополии РПЦ отказались комментировать ситуацию с отменой концерта, сказав, что это решение музея «Исаакиевский собор». Об отношении к данному событию там также не стали говорить.

Это вопрос, который никаким образом нами не регулируется, никаким образом мы на это не реагируем. Это вопрос к дирекции музея, — пояснила руководитель сектора коммуникаций петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Борьба за имущество

Петербургский публицист, редактор издания «Родина на Неве» и лидер профсоюза «Трудовая Евразия» Дмитрий Жвания выступил против чтения революционных стихов в храме, построенном на месте убийства царя народовольцами. Он увидел за этой историей признаки имущественного спора и борьбы за использование крупных объектов недвижимости.

Насколько я знаю, монархисты сами не знали, что делать, лишь пытались поднять информационный шум. Для исполнения революционных поэм есть другие площадки. Рядом со Спасом на Крови есть Малый зал Филармонии, Михайловский театр, да и Большой зал поблизости. Для чего лезть в церкви, повторяя богоборческие кампании пролетарской молодёжи 1930-х годов? Да ещё и прикрываться именем Дмитрия Шостаковича, которое очень много значит для каждого, чья семья находилась в блокадном Ленинграде, как моя, из-за его седьмой, Ленинградской, симфонии. Я думаю, что это очередная провокация тех, кто хотел вновь запустить кампанию против РПЦ как против косной силы, настроенной против культуры и просвещения. Речь не идёт о борьбе революционеров и контрреволюционеров. Монархистов просто использовали для пиар-кампании. Музей «Исаакиевский собор» возглавляют люди, очень далёкие от какой-либо революционности. Идёт борьба за имущество, дотации от государства, доходы от продажи билетов. Дмитрий Жвания публицист, председатель профсоюза «Трудовая Евразия» публицист, председатель профсоюза «Трудовая Евразия»

Вялотекущий конфликт за контроль над объектами недвижимости в центре Петербурга между светской и религиозной частью общества длится не первый год. РПЦ неоднократно озвучивала претензии на Исаакиевский собор, который с 1928 года имеет статус государственного музея. Власти Северной столицы отказывали Церкви в передаче здания, являющегося одним из символов города, в 2015, 2016 и 2019 годах. Однако в начале 2017 года тогдашний губернатор Георгий Полтаченко решил отдать собор священникам, но в конце 2018 года распоряжение утратило силу. Планы передать объект Церкви вызвали всеобщее негодование — общественные деятели и неравнодушные горожане выступили с протестами, в итоге власти оставили Исаакий городу. Клирики в свою очередь полагали, что чиновники «уступили интернетному лаю и музейному лоббизму».