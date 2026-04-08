Запишите рецепт идеальной поленты из Италии! Готовлю с грибами и сыром — лучше гарнира не найдете

Запишите рецепт идеальной поленты из Италии! Готовлю с грибами и сыром — лучше гарнира не найдете

Полента — это кулинарный хамелеон итальянской кухни, который прочно обосновался в моей кулинарной книге. Скромная кукурузная каша, которая из простого крестьянского блюда превратилась в изысканное полотно для ярких акцентов.

Что понадобится

Полента (кукурузная крупа мелкого помола) — 150 г, молоко — 300 мл, бульон овощной или куриный — 300 мл, масло сливочное — 30 г, тимьян сушеный — 1 ч. л., пармезан (для подачи) — 50 г, вешенки — 300 г, масло оливковое — 2 ст. л., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Разогрейте духовку до 200 °C. Противень застелите пергаментом. Крупно нарезанные вешенки выложите на противень, сбрызните оливковым маслом, приправьте солью и перцем, перемешайте и запекайте около 20 минут, один раз перемешав в процессе.

В это время в кастрюле среднего размера доведите до кипения смесь молока и бульона, добавьте сушеный тимьян. Уменьшите огонь до слабого и, энергично помешивая венчиком, тонкой струйкой всыпьте поленту.

Варите, непрерывно помешивая, 2–4 минуты, пока масса не загустеет. Снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте до гладкости.

Разложите готовую поленту по тарелкам, сверху выложите запеченные вешенки. Подавайте, щедро посыпав тертым пармезаном и при желании свежими листиками тимьяна.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей.