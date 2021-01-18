Записаться на вакцинацию от COVID через Госуслуги можно будет с 31 января

https://static.news.ru/photo/d7604198-5998-11eb-b246-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальная форма для записи на вакцинацию от коронавируса появится на портале госуслуг к 31 января 2021 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Там же после второй прививки можно будет оформить специальный сертификат о том, что вакцинация пройдена.

С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на «Госуслугах» и в мобильном приложении. А с 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться сможет любой гражданин, — цитирует вице-премьера РБК.

При этом он добавил, что до появления на «Госуслугах» специальной формы на вакцинацию можно будет записаться через функцию «запись к врачу», где возможно выбрать место вакцинации и удобное время.

Аналогично можно записаться на второй этап вакцинации. При этом система автоматически предложит выбрать срок не ранее чем через 21 день после первой вакцинации. После вакцинации система предложит вести дневник наблюдений, напоминания будут приходить сначала каждый день, потом реже, — уточнил Чернышенко.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил правительству подключить к порталу госуслуг систему записи на вакцинацию от коронавируса и также получения результатов тестов на COVID-19.