Заммэра Москвы: порядка 1 млн человек не работают или сильно ограничены

https://static.news.ru/photo/731e7ec2-9eb6-11ea-ba7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве порядка 1 млн человек не работают или сильно ограничены на данный момент из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Если говорить в целом по доле занятых в экономике на сегодняшний день, порядка 15% экономики практически не работает, работает в ограниченном режиме. По количеству людей это около миллиона человек, — отметил Ефимов в эфире канала «Россия 1».

По его словам, это данные сфер, которые в настоящий момент пока закрыты. В работающих направлениях другие цифры.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

25 мая Ефимов сообщил, что в рамках второго этапа начнут открываться объекты торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.

Как писал NEWS.ru, на финансовом состоянии Москвы также сказывается то, что сфера услуг на данный момент полностью закрыта от прямого обслуживания клиентов и предприятия в этой области могут работать лишь частично.