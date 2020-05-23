Заммэра столицы рассказал о ситуации в экономике Москвы

https://static.news.ru/photo/3934f642-9e5b-11ea-9ff4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Ефимов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил: несмотря на то, что большинство столичных предприятий не может функционировать полноценно, ситуация в экономике города не является критической.

По его словам, к нормальному режиму работы в данный момент возвращаются только промышленные предприятия и строительные компании. При этом даже они столкнулись с некоторыми ограничениями.

Говорить о критической ситуации я бы не стал — и на федеральном уровне, и на уровне правительства столицы принято несколько пакетов мер поддержки бизнеса, — передаёт РИА Новости слова Ефимова.

Он отметил, что на финансовом состоянии Москвы также сказывается то, что сфера услуг на данный момент полностью закрыта от прямого обслуживания клиентов и предприятия в этой области могут работать лишь частично.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин уверен, что в условиях пандемии COVID-19, значительно повлиявшей на достижение национальных целей, России следует сосредоточиться на четырёх самых важных из них.