Кудрин назвал главные цели развития РФ после пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/02ce4578-9e55-11ea-ac8d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин уверен, что в условиях пандемии COVID-19, значительно повлиявшей на достижение национальных целей, России следует сосредоточиться на четырёх самых важных из них.

Об этом он написал в своей статье в издании «Коммерсант».

Есть четыре безусловные стратегические цели: 1) мы хотим быть здоровыми и жить долго; 2) мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли; 3) нам нужна растущая инновационная, в том числе цифровая, экономика; 4) нам нужны адекватные вызовам времени госуправление и институты, — говорится в ней.

Кудрин отметил, что инструменты достижения этих целей — нацпроекты, и их набор также должен быть пересмотрен. По его словам, продолжить можно только часть инициатив, остальные следует приостановить, а некоторые и вовсе заменить на более эффективные решения.

Это нормальная практика гибкого госуправления, ориентированного на главный результат — удовлетворенность граждан, — сказал Кудрин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что свой вариант новых мер поддержки и нацплан по восстановлению экономики предложил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Изменения необходимы из-за пандемии коронавируса. Сейчас наблюдаются низкие темпы роста экономики, стагнация доходов, и понятно, что страна не справится с этой ситуацией без новой модели развития, уверен Кудрин. Новая модель должна быть основана как на иерархических инструментах, так и на современных институтах.