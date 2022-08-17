Замглавы Ленобласти арестован в Москве по обвинению в превышении полномочий Заместителя председателя правительства Ленинградской области Харлашкина арестовали до 15 октября

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Сергей Харлашкин

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 15 октября заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание прошло в закрытом режиме, который заявила защита обвиняемого и поддержал прокурор.

Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября в отношении Сергея Харлашкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия"), — сказала собеседница агентства.

Ранее Басманный суд предъявил Харлашкину обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие, в свою очередь, попросило отправить вице-губернатора под арест.

3 августа Пресненский районный суд Москвы арестовал экс-руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова по делу о превышении должностных полномочий. Сообщается, что следствие попросило заключить под стражу бывшего чиновника до 1 октября, ему грозит до 10 лет колонии.