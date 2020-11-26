Заместитель главы конституционного комитета Совфеда заболел COVID-19

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.
Как
Всё нормально, температуры нет, работаю удалённо. Участвую в мероприятиях Совета Федерации через видео-конференц-связь, — сказал Полетаев.
В верхней палате парламента сенатор представляет главу республики Алтай. Он является членом временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и недавно выступил с предложением маркировать на выборах кандидатов, являющихся иноагентами, или связанных с соответствующими организациями.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ульяновске разработали первый отечественный экспресс-тест для выявления антигена коронавируса по слюне. На данный момент идёт подготовка к проведению клинических испытаний.