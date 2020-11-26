Заместитель главы конституционного комитета Совфеда заболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/1f9d43d4-3004-11eb-8b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.

Как рассказал сам Полетаев в беседе с РБК, тест он сдал 24 ноября, результат получил уже на следующий день. По словам сенатора, сейчас он находится на самоизоляции, самочувствие нормальное.

Всё нормально, температуры нет, работаю удалённо. Участвую в мероприятиях Совета Федерации через видео-конференц-связь, — сказал Полетаев.

В верхней палате парламента сенатор представляет главу республики Алтай. Он является членом временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и недавно выступил с предложением маркировать на выборах кандидатов, являющихся иноагентами, или связанных с соответствующими организациями.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ульяновске разработали первый отечественный экспресс-тест для выявления антигена коронавируса по слюне. На данный момент идёт подготовка к проведению клинических испытаний.