В РФ научились выявлять антиген COVID-19 по слюне

https://static.news.ru/photo/b56f1e3c-2fff-11eb-ad81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ульяновске разработали первый отечественный экспресс-тест для выявления антигена коронавируса по слюне. На данный момент идёт подготовка к проведению клинических испытаний.

По данным пресс-службы «Роснано», для проведения экспресс-теста необходимо взять образец слюны или мазок из носоглотки.

Тест позволяет выявлять вирус в течение 15 минут, сразу после его попадания в организм, пока ещё нет клинических проявлений заболевания, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, от уже существующих аналогов новинка отличается высокой чувствительностью, которую модно сравнить с ПЦР. На данный момент ведётся подготовка к клиническим испытаниям и регистрации препарата, передаёт ТАСС.

Один из главных разработчиков Денис Викторов рассказал, что тест основан на методе иммунохроматографии — более быстрой альтернативе ПЦР-исследования, не требующей специального оборудования.

Таким образом, экспресс-тест можно делать не только в лабораторных условиях, но и в больницах, аэропортах и на вокзалах. Это позволит проводить экспресс-скрининг большого потока людей, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минздрав России планирует отменить требование о прохождении тестирования на коронавирус за семь дней до госпитализации. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.