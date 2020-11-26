В РФ научились выявлять антиген COVID-19 по слюне

В Ульяновске разработали первый отечественный экспресс-тест для выявления антигена коронавируса по слюне. На данный момент идёт подготовка к проведению клинических испытаний.
По данным пресс-службы «Роснано», для проведения экспресс-теста необходимо взять образец слюны или мазок из носоглотки.
Тест позволяет выявлять вирус в течение 15 минут, сразу после его попадания в организм, пока ещё нет клинических проявлений заболевания, — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, от уже существующих аналогов новинка отличается высокой чувствительностью, которую модно сравнить с ПЦР. На данный момент ведётся подготовка к клиническим испытаниям и регистрации препарата,
Один из главных разработчиков Денис Викторов рассказал, что тест основан на методе иммунохроматографии — более быстрой альтернативе ПЦР-исследования, не требующей специального оборудования.
Таким образом, экспресс-тест можно делать не только в лабораторных условиях, но и в больницах, аэропортах и на вокзалах. Это позволит проводить экспресс-скрининг большого потока людей, — заявил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Минздрав России планирует отменить требование о прохождении тестирования на коронавирус за семь дней до госпитализации. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.