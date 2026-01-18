Закуска-рожок из лаваша с начинкой а-ля пицца — необычно, вкусно и без хлопот: готовлю в духовке

Если вы ищете способ подать горячее в максимально удобном для гостей формате, эти рожки — идеальное решение. Их не нужно резать, они не пачкают руки, их можно расставить по всему столу, и они гарантированно привлекут внимание своей необычной формой.

3 тонких лаваша разрезаю пополам. Каждую половинку скручиваю в плотный конус, наподобие кулечка для семечек, и фиксирую края зубочисткой. Выкладываю получившиеся пустые конусы на противень и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 7–8 минут, чтобы лаваш подсох и зафиксировал форму. Достаю конусы, аккуратно снимаю зубочистки. Внутрь каждого конуса наношу тонкий слой томатного соуса или кетчупа. Затем наполняю начинкой: тертой моцареллой (200 г), кукурузой, нарезанными оливками, кусочками колбасы или курицы и болгарского перца. Аккуратно устанавливаю наполненные конусы вертикально в жаропрочную форму (можно использовать форму для кексов или просто поставить их плотно друг к другу). Отправляю в духовку еще на 7–10 минут при той же температуре, пока сыр полностью не расплавится. Подаю горячими, дав немного остыть, чтобы не обжечься.

