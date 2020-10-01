Закрытый участок синей ветки московского метро откроют досрочно

https://static.news.ru/photo/efe483b2-049f-11eb-80b6-fa163e074e61_660.jpg Парк победы Фото: Robert Montgomery/wikipedia.org

Столичные власти намерены открыть досрочно закрытый участок Арбатско-Покровской линии метро от станции «Молодёжная» до «Парка Победы».

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter. По словам градоначальника, участок планируется открыть уже 3 октября — на два дня раньше запланированного срока, передаёт RNS.

Уже завтра досрочно откроем участок Арбатско-Покровской линии от «Молодёжной» до «Парка Победы», — написал он.

С 26 сентября станции «Молодёжная», «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Парк Победы» закрыты в связи со строительством Большой кольцевой линии. Планировалось, что участок откроют 5 октября.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве началась подготовка к строительству Рублёво-Архангельской линии метро, следует из сообщения пресс-службы стройкомплекса столицы.