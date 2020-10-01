Закрытый участок синей ветки московского метро откроют досрочно

Столичные власти намерены открыть досрочно закрытый участок Арбатско-Покровской линии метро от станции «Молодёжная» до «Парка Победы».
Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter. По словам градоначальника, участок планируется открыть уже 3 октября — на два дня раньше запланированного срока,
Уже завтра досрочно откроем участок Арбатско-Покровской линии от «Молодёжной» до «Парка Победы», — написал он.
С 26 сентября станции «Молодёжная», «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Парк Победы» закрыты в связи со строительством Большой кольцевой линии. Планировалось, что участок откроют 5 октября.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве началась подготовка к строительству Рублёво-Архангельской линии метро, следует из сообщения пресс-службы стройкомплекса столицы.
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