Закрыть «пресс-хаты»: правозащитники предложили силовикам изменить тюрьмы

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Правозащитники направили главам ФСИН, МВД, Минюста, СК, ФСБ, а также в Генпрокуратуру РФ и Европейский комитет по предотвращению пыток предложения по гуманизации уголовно-исполнительной системы. Они, в частности, предполагают отказ от вербовки силовиками заключённых, а также упразднение оперативных подразделений в колониях, изоляторах и тюрьмах. Об этом NEWS.ru сообщил основатель независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин.

Мы с коллегами подготовили и уже направили в Европейский комитет по предотвращению пыток Совета Европы, в Минюсте, ФСИН и Генпрокуратуру наши конкретные предложения, поэтапная реализация которых может существенно снизить уровень пыток и насилия в российских тюрьмах. Мы не оптимисты и не идеалисты, но если молчать об этом и не говорить, вообще ничего не изменится и будет ещё хуже, — рассказал Осечкин.

Суть предложения, в частности, подразумевает введение института «судебных следователей», создание в рамках СК Главного управления по расследованию преступлений против правосудия, и отказ от оперативных отделов при СИЗО и колониях, а также пресечение использования пыточных «пресс-хат» для выбивания показаний из арестантов. Такие камеры правозащитники за последнее время обнаружили в СИЗО Иркутска, Владимира, Красноярска и других городов, отмечает Осечкин.

Текст обращения обнародован на сайте правозащитников. В нём содержатся 20 пунктов по реформированию уголовно-исполнительной системы и зачистке её от круговой поруки, сращивания криминала с сотрудниками силовых ведомств, пыток и иных негативных явлений.

Ранее Владимир Осечкин заявил, что правозащитный центр Gulagu.net прекращает работу в России из-за опасений за своих сотрудников. В организации считают, что после захвата властями Белоруссии самолёта с оппозиционером Романом Протасевичем на борту каждый из работников независимого комитета против пыток и коррупции, по сути, является «камикадзе».