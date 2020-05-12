Законопроект о выдаче ваучеров за отменённые туры одобрен в первом чтении

https://static.news.ru/photo/ce368c3a-946d-11ea-b629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Туроператорам и транспортным компаниям можно выдавать туристам ваучеры вместо денег за отменённые из-за коронавируса поездки. Такие поправки приняла Госдума в первом чтении.

Отмечается, что соответствующие поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» правительство внесло 7 мая. Второе и третье чтения в нижней палате парламента запланированы на 13 мая.

В тексте указывается, что правительство РФ при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций вправе принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора по возврату туристам уплаченных ими за турпродукт денег. Но при этом туроператоры должны в установленный срок предоставить равнозначный продукт — ваучер.

В случае если общая цена путёвки на момент фактического оказания услуг окажется выше указанной в договоре, туроператор не вправе требовать с туриста доплату к общей цене туристского продукта, — цитирует «Интерфакс» документ.

При этом если турист не смог воспользоваться ваучером до окончания его времени действия, компании всё-таки придётся вернуть деньги с процентами, установленными законом.

Как писал NEWS.ru, намерение кабмина узаконить невозврат денег за билеты вызвано критической ситуацией, в которой оказались перевозчики. Издание отмечает, что только авиаперевозчикам необходимо вернуть почти 70 млрд рублей.