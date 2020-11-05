Законопроект о неприкосновенности экс-президента внесён в Госдуму

https://static.news.ru/photo/e9838d6a-1f39-11eb-b967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рассмотрение Госдумы внесён законопроект о неприкосновенности бывшего президента России. Документ исключает указание на сроки совершения экс-лидером противоправных деяний, расширяя временную сферу действия гарантий неприкосновенности.

Кроме того, вносятся изменения в процедуру лишения бывшего президента неприкосновенности. Сейчас инициировать её может СКР на основании уголовного дела о тяжком преступлении, совершённом экс-лидером в период президентства, направив ходатайство в Госдуму. В проекте предусмотрено, что лишить неприкосновенности бывшего президента может только Совфед на основании выдвинутого Госдумой обвинения, подтверждённого Верховным и Конституционным судами.

Инициатива о выдвижении обвинения против бывшего главы государства должна исходить от не менее трети депутатов Госдумы, и поддержать её должны две трети членов нижней палаты парламента. Для принятия решения о лишении неприкосновенности также необходимо согласие двух третей сенаторов.

Верхняя палата парламента должна принять соответствующее решение в течение трёх месяцев с момента выдвижения обвинения против экс-президента. В противном случае оно будет отклонено, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент России может стать членом Совфеда в течение трёх месяцев после прекращения своих полномочий. Такое положение содержится в законопроекте о порядке формирования верхней палаты парламента, внесённого в Думу президентом Владимиром Путиным.