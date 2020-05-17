Законопроект Минтруда о накопительной части пенсии раскритиковали в Госдуме

https://static.news.ru/photo/d369f25e-98e7-11ea-a08a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлёв увидел попытку снизить доходы российских граждан в законопроекте Министерства труда и социальной защиты РФ о новых сроках выплат отчислений накопительной пенсии.

Парламентарий в публикации в Facebook призвал общественность следить «за руками и цифрами». По его словам, манипуляции с сокращением выплат и увеличением срока расчёта накопительной пенсии являются фокусами неких «либерал-бюрократов».

Либерал-бюрократы продолжают фокусничать и снижать доходы граждан. Сейчас под ударом чиновников оказались пенсионеры, — написал Журавлёв.

Ранее Минтруд разработал законопроект, согласно которому ежемесячный размер накопительной пенсии уменьшится из-за увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев. Инициатива базируется на расчётах Росстата. Как передавал NEWS.ru, законопроект в Госдуме поддержали только депутаты от «Единой России», остальные парламентарии опасаются, что доля накопительной пенсии может уменьшиться до критического минимума.