Законопроект Минтруда о накопительной части пенсии раскритиковали в Госдуме

Депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлёв увидел попытку снизить доходы российских граждан в законопроекте Министерства труда и социальной защиты РФ о новых сроках выплат отчислений накопительной пенсии.
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Либерал-бюрократы продолжают фокусничать и снижать доходы граждан. Сейчас под ударом чиновников оказались пенсионеры, — написал Журавлёв.
Ранее Минтруд разработал законопроект, согласно которому ежемесячный размер накопительной пенсии уменьшится из-за увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев. Инициатива базируется на расчётах Росстата. Как передавал NEWS.ru, законопроект в Госдуме поддержали только депутаты от «Единой России», остальные парламентарии опасаются, что доля накопительной пенсии может уменьшиться до критического минимума.
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